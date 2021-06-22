Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Denizli'nin deniz olduğu yıllardan şaşırtan keşif
Giriş Tarihi: 22.6.2021 16:44

'nin deniz olduğu yıllardan şaşırtan keşif

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Denizli'nin deniz olduğu yıllardan şaşırtan keşif

Denizi olmayan 'nin, Tetis Okyanusunun bir parçası olduğu tezi kanıtlandı. Daha önce de bir milyon yaşında 'Denizli İnsanı' fosili keşfi ile dünyada heyecana neden olan Denizli'de, Sarayköy ilçesinde üniversite sınavına hazırlanan Ahmet Okur (21), babasının tarlasında çalışırken, milyonlarca yıllık istiridye fosili buldu.

Fosili inceleyen, görevli Jeoloji ve Paleontoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç, "Bulunan fosil bir ağaç fosili değil, milyonlarca yıl öncesinin Tetis Denizi'ne ait bir istiridye fosili.

Latince ismi; Ostrea Giganteum. Yaşı ise yaklaşık 40-45 milyon yıl (Eosen). Bulunduğu yerde daha bulabilirsiniz. Maddi olarak değil ama bilimsel olarak elbette değerli" dedi. Okur, Kültür Bakanlığı'nı arayıp fosilin detaylı incelenmesini talep edecek.

TETİS DENİZİ NEREDEDİR?

Tetis, eski jeolojik dönemlerde oluşmuş ve kaybolmuş uzun soluklu bir okyanus. Tetis Okyanusundan geriye günümüzde , kuzeydeki Paratetis kolundan ise Karadeniz, Aral Denizi ve Hazar Denizi kalmış.

ARKADAŞINA GÖNDER
Denizli'nin deniz olduğu yıllardan şaşırtan keşif
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA