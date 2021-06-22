Denizli'nin deniz olduğu yıllardan şaşırtan keşif

Fosili inceleyen, Bülent Ecevit Üniversitesinde görevli Jeoloji ve Paleontoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Büyükmeriç, "Bulunan fosil bir ağaç fosili değil, milyonlarca yıl öncesinin Tetis Denizi'ne ait bir istiridye fosili.

Latince ismi; Ostrea Giganteum. Yaşı ise yaklaşık 40-45 milyon yıl (Eosen). Bulunduğu yerde daha bulabilirsiniz. Maddi olarak değil ama bilimsel olarak elbette değerli" dedi. Okur, Kültür Bakanlığı'nı arayıp fosilin detaylı incelenmesini talep edecek.

TETİS DENİZİ NEREDEDİR?

Tetis, eski jeolojik dönemlerde oluşmuş ve kaybolmuş uzun soluklu bir okyanus. Tetis Okyanusundan geriye günümüzde Akdeniz, kuzeydeki Paratetis kolundan ise Karadeniz, Aral Denizi ve Hazar Denizi kalmış.