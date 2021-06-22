Diyarbakır’da dev uyuşturucu operasyonu

Geçtiğimiz günlerde uyuşturucudan elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finansal destek sağlayan 34 şahıs yakalanmış, çıkarıldıkları mahkemece 33'ü tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca bu operasyonlara bir yenisi daha eklendi. Bu sabaha karşı narko-terör finans-2 operasyonu başladı. 105 Şahsa yönelik Diyarbakır merkezli İstanbul, Ankara, Adana, Aydın'ı kapsayan 136 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılıyor.

EN BÜYÜK OPERASYON

Bu arada, operasyon Diyarbakır Lice, Hazro ve Kocaköy İlçelerinde uyuşturucu madde imal ve ticareti yaparak elde ettikleri gelirle PKK/KCK terör örgütüne finans saglayan şüphelilere yönelik uyuşturucu ile Terörün bağlantısını ortaya koyan en büyük çaplı operasyon özelliği taşıyor.

1200 PERSONEL YER ALDI

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı sevk ve idaresindeki Operasyona Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Jandarma Narkotik unsurlarından oluşan 62 timle toplam bin 200 katılıyor.