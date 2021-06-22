Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:02 Son Güncelleme: 22.6.2021 09:03

Düğünler nasıl olacak, düğün, kına, nişan yasağı kalktı mı? Kabine sonrası düğünler tamamen açıldı mı?

Bugün düzenlenmesi planlanan toplantı öncesi binlerce vatandaşın gözü düğün, kına, nişan gibi merasimlerde uygulanmakta olan kısıtlamaların akıbeti için kabineye çevrildi. Son olarak bu davetlerde yiyecek içecek ikramları ve kişi sayısı sınırı kaldırılmıştı. Bu kapsamda kademeli normalleşmede geçilecek yeni aşamayla ilgili olarak “Düğün, kına, nişan yasağı kalktı mı, düğünler nasıl olacak?” gibi sorular yanıt aramaya başladı. Yayımlanan son genelgede 1 Temmuz 2021 tarihinden sonra bu merasimlere ilişkin kısıtlamalarda yeni değişiklikler olacağı duyurulmuştu. Buna göre; Düğün, kına, nişan yasağı kalktı mı, düğünler nasıl olacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Düğün, kına, nişan gibi merasimlere ilişkin yasaklar kabine toplantısının olduğu gün gündeme taşınıyor. Yiyecek ve içecek ikramlarının yanı sıra son yapılan açıklamada bilindiği üzere kişi sayıları da kaldırılmıştı. "Düğün, kına, nişan yasağı kalktı mı, düğünler nasıl olacak?" soruları bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Kademeli normalleşmede yeni kararların bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları ile duyurulması bekleniyor. İşte Düğünler, kına ve nişan yasağı gibi konulara yönelik son dakika gelişmelerinin detayları…

İŞTE 21 HAZİRAN 2021 TARİHLİ KABİNE SONRASI YENİ KARARLAR - Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz - Müzik ile ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. - Şehirlerarası seyahat ile şehir için toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor. - Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak. DÜĞÜNLERLE İLGİLİ FLAŞ KARAR! Nikah törenleri ile düğünler, 1 Haziran tarihinde başlamıştı. Kademeli normalleşme süreciyle beraber 15 Haziran itibarıyla kapalı alanlarda azami davetli sayısı kaldırıldı. Düğünlerde yiyecek-içecek ikramına da yeniden başladı.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında nikah törenleri ile düğünlere ara verilmişti. 1 Haziran'dan itibaren ise nikah törenleri ve düğünler kısıtlamalar göz önüne alınarak yeniden başlamıştı.