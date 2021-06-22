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Giriş Tarihi: 22.6.2021 13:46

Duraklar kitaplarla güzelleşti

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Duraklar kitaplarla güzelleşti

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü son sınıf öğrencisi Senem Ok, bitirme ödevi olarak otobüs duraklarına kütüphane kurdu.

Ders hocasının da onayıyla kitap okumayı yaygınlaştırmak amacıyla otobüs durağına kütüphane kurmayı planlayan Ok, yönetiminden gerekli izinleri aldıktan sonra kütüphane için çalışmaya başladı. Geçen yıl öğrenime başlanılan Edebiyat Fakültesi önündeki durağa kitaplıkları yerleştiren Ok, kendi imkanlarıyla dünya edebiyatından seçme eserleri temin etti. Otobüs durağındaki kütüphaneye kitaplarını yerleştiren Senem Ok, 'Durakta da oku' projesiyle kitap okuma alışkanlığını geliştirmeyi amaçladığını söyledi.

Toplumsal duyarlılık adına yola çıktığını dile getiren Ok, "Toplumsal duyarlılık için düşünceyi besleyen, geliştiren, çabuklaştıran kitap okumanın önemini ve her koşulda okunabileceğini insanlara aktarmak istedim. Büyükşehir Belediyesi'nden alınan izin sonrası kütüphaneyi kurduk. Kütüphanede dünya edebiyatından eserler yer alıyor. Bu kütüphaneden herkes faydalanabilir" diye konuştu.

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Duraklar kitaplarla güzelleşti
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