Duygu Delen davasında sanığın tahliyesine itiraz

Gazıantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık Mehmet Kaplan
'ın "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine Delen ailesinin avukatı itiraz etti. Tahliyeye ilişkin itiraz dilekçesini 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunan Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, "Dosyada herhangi bir değişiklik mevcut değilken, mahkemenin vermiş olduğu bu karar ne Türk yargı pratiğine uygun ne de hukuka uygun bir karardır" diye konuştu. Duygu Delen'in annesi Şenel Delen
ise çocuğu için adalet istediğini belirterek, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. İnanın çok kötüyüm, bizi bir kere daha öldürdüler. Bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun ki başka Ayşe'ler, Fatma'lar, Duygu'lar ölmesin. Bu çocuk serbest kaldığı sürece, cinayetin ardı arkası kesilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Baba Bülent Delen
de adalete güvendiğini, gerekenin yapılmasını istediklerini söyledi.