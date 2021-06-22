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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Duygu Delen davasında sanığın tahliyesine itiraz

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Duygu Delen davasında sanığın tahliyesine itiraz
Gazıantep'te 17 yaşındaki Duygu Delen'in ölümüyle ilgili yargılanan sanık 'ın "ev hapsi" kararıyla tahliye edilmesine Delen ailesinin avukatı itiraz etti. Tahliyeye ilişkin itiraz dilekçesini 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ne sunan Delen ailesinin avukatı Ömer Faruk Akan, "Dosyada herhangi bir değişiklik mevcut değilken, mahkemenin vermiş olduğu bu karar ne Türk yargı pratiğine uygun ne de hukuka uygun bir karardır" diye konuştu. Duygu Delen'in annesi ise çocuğu için adalet istediğini belirterek, "Adaletin yerini bulmasını istiyorum. İnanın çok kötüyüm, bizi bir kere daha öldürdüler. Bir an önce tutuklanıp adaletin yerini bulmasını istiyorum. Adalet yerini bulsun ki başka Ayşe'ler, Fatma'lar, Duygu'lar ölmesin. Bu çocuk serbest kaldığı sürece, cinayetin ardı arkası kesilmeyecektir" ifadelerini kullandı. Baba de adalete güvendiğini, gerekenin yapılmasını istediklerini söyledi.
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Duygu Delen davasında sanığın tahliyesine itiraz
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