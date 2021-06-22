Eski eşi tarafından kurşunlanmıştı! Anlattıkları kan dondurdu: KADES'i aramasaydım...

"EVLİLİKLERİ DEVAM EDERKEN DE ŞİDDET UYGULUYORDU"

Gönül Ayvacıoğlu'nun ağabeyi Mustafa Yorgun ise, "İkinci kez oldu, daha önce de vurdu. Evliliklerinde de darp ediyordu. Gönül idare ediyordu. Biz de konuşuyorduk. Bize de hakaret ediyordu. Kader kardeşimi, boşadı.