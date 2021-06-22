Eski eşini öldürüp, intihar etti

Olay, 07.15 sıralarında Sarıyakup Mahallesi Sandıklı sokak üzerinde meydana geldi. Bir fabrikada işçi olarak çalışan Halime Uyar, şiddetli geçimsizlik nedeniyle 15 yıl kadar önce eşi Mesut Çoban'dan ayrıldı. Çift bir süre sonra imam nikahlı olarak birlikte yaşamaya devam etti. Halime Uyar yine şiddetli geçimsizlik nedeniyle iki hafta önce evi terk ederek kız kardeşinin evine yerleşti.



Bu sabah işe gitmek üzere evden çıkan Uyar, sokak üzerinde kendisini bekleyen Mesut Çoban tarafından tabanca ile vuruldu. Çoban aynı silahı başına dayayıp intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halime Uyar olay yerinde Mesut Çoban ise kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çiftin olay yerine gelen yakınları da sinir krizi geçirdi.