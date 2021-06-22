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Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:57 Son Güncelleme: 22.6.2021 14:58

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Google sürekli olarak duruyor hatası! Android telefonlar çöktü mü, ne zaman düzelecek? Google durduruldu hatası çözümü nedir?

Android telefon kullanıcılarının sabah saatlerinden itibaren karşısına çıkıyor. Pek çok android telefonda erişimi oldukça kısıtlayan bu hata, Xiaomi telefonlarda ise kitlenmeye sebep oldu. Kullanıcılar, , ve ne zaman düzelecek sorularını merak ederken, Google durduruldu hatası çözümünü de arıyorlar. Peki, Android Samsung ve Xiaomi çöktü mü, neden açılmıyor? Android telefonlardaki "Google sürekli olarak duruyor" hatası çözümü negoodir? İşte

, android telefon kullanıcılarının gündemine oturdu. Telefonlarında erişim problemleri yaşayan kullanıcılar, Android, Samsung ve Xiaomi telefonlar çöktü mü, ve ne zaman düzelecek sorularına yanıt arıyor. Belirli yöntemler ile çözüm sağlanabilen Google sürekli duruyor hatası, akıllı cihaz kullanıcılarının karşılaştığı olumsuzluğu sona erdirebiliyor. Peki, Google durduruldu hatası çözümü nedir? İşte Google sürekli duruyor hatası çözümü

GOOGLE SÜREKLİ DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ

İşte, Android Samsung, Xiaomi telefonlarda Google durduruldu hatası ile ilgili yaşanan ortak sorunlar ve merak edilen bilgiler…

Play Store'dan indirilen tüm uygulamalar çalışır halde geliyor. Ancak nadir de olsa uygulama içerisindeki yazılımsal problemlerden dolayı, uygulama çalışmayı durdurdu gibi hatalar alabilirsiniz. Bu durumun en çok görüldüğü nedenler ise genel olarak uygulama dosyasındaki bozulmalar ve telefon yazılımında meydana gelebilecek arızalardır.

GOOGLE SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI ÇÖZÜMÜ

İlk yöntem olarak aşağıdaki adımı deneyebilirsiniz;

Ayarlar > uygulamalar > uygulamaları yönet bölümünden Google uygulamasının verilerini temizle seçeneğini kullanın.

Bu yöntem işe yaramaz ise;

  1. Adım: Play Store önbelleğini ve verilerini temizleyin

Bu işlem, uygulamanın yeni bir başlangıç yapmasını sağlar ve sorunların düzelmesine yardımcı olabilir.

1. Cihazınızın Ayarlar uygulamasını açın.

2. Uygulamalar ve bildirimler Tüm uygulamaları göster'e dokunun.

3. Aşağı gidin ve Google Play Store'a dokunun.

4. Depolama Alanı Önbelleği Temizle'ye dokunun.

5. Ardından, Verileri temizle'ye dokunun.

6. Play Store'u yeniden açın ve indirme işleminizi tekrar deneyin.

2. Adım: Cihazınızı yeniden başlatın

Play Store'un önbelleğini ve verilerini temizledikten sonra indirme işlemi hâlâ başarılı olmazsa cihazınızı yeniden başlatın.

1. Menü görüntüleninceye kadar Güç düğmesini basılı tutun.

2. Kapat veya Yeniden Başlat seçeneği sunulursa buna dokunun.

3. Gerekirse cihazınız tekrar açılıncaya kadar Güç düğmesini basılı tutun.

Telefonunuzdan "Ayarlar"a gidin

"Uygulamalar"a gidin

Google Play Store'u bulun

Uygulamayı durdurmak için "Durmaya Zorla"yı seçin

Hemen alt kısımdan "Depolama" kısmına tıklayarak "Verileri Temizle" ve Önbelleği Temizle" yapın

Ardından Android telefonunuzu yeniden başlatın

Çalışıp çalışmadığını test edin.

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Google sürekli olarak duruyor hatası! Android telefonlar çöktü mü, ne zaman düzelecek? Google durduruldu hatası çözümü nedir?
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