HAMAM, SAUNA, YÜZME HAVUZLARI AÇILIYOR MU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar bulundu. Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile tüm yasakların kalkacağını belirtirken İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detayların aktarılacağını açıkladı. 1 Temmuz'da bu işletmelerin de faaliyetlerine kavuşması bekleniyor.

HAMAM, SAUNA, YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK, TARİH BELLİ Mİ?

Kabine Toplantısı kararlarının ardından sauna, hamam, masaj salonu gibi işletmeler için yeni kararlar alınıp alınmayacağı gündemde yer aldı. Başkan Erdoğan hamam, sauna, masaj salonu, yüzme havuzları açılış tarihi konusuna değinmezken yayınlanması beklenen İçişleri Bakanlığı genelgesinde tüm detayların yer alması bekleniyor.

Hamam, sauna ve masaj salonları için geçtiğimiz ay alınan karar şu şekildeydi;

"Kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi iş yerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir."

İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ile kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları ile ilgili kararın çıkması bekleniyor.

Konuya dair net bilgiler geldiğinde haberimizden ulaşabilirsiniz.