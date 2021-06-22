Sosyal hayatta kademeli normalleşmede hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açılış tarihi binlerce kişinin gündemine geliyor. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda bulaş riskinin fazla olduğu yüzme havuzu, sauna, hamam, masaj salonları faaliyetlerinin yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Yeni normalleşme planı ile hamamlar, saunalar, yüzme havuzları ne zaman açılacak sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açıldı mı? 2021 Normalleşme planına göre hamamlar, saunalar, yüzme havuzları ne zaman açılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar bulundu. Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile tüm yasakların kalkacağını belirtirken İçişleri Bakanlığı genelgesi ile detayların aktarılacağını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak genelgede, hamamlar, saunalar ve yüzme havuzları ile ilgili detayların da yer alması bekleniyor.
1 Temmuz'da bu işletmelerin de faaliyetlerine kavuşması bekleniyor.
En son yayınlanan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre;
14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;
- Sinema salonları,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,
- Lunaparklar ve tematik parkları,
Faaliyet alanında bulunan işyerleri;
- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,
Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.