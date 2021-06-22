Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Hamam, sauna ve yüzme havuzları tamamen açıldı mı? Hamam, sauna ve yüzme havuzları 1 Temmuz’da açılacak mı, ne zaman açılacak?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 08:59 Son Güncelleme: 22.6.2021 08:59

Hamam, sauna ve yüzme havuzları tamamen açıldı mı? Hamam, sauna ve yüzme havuzları 1 Temmuz’da açılacak mı, ne zaman açılacak?

Hamam, sauna ve yüzme havuzları tamamen açıldı mı? Hamam, sauna ve yüzme havuzları 1 Temmuz’da açılacak mı, ne zaman açılacak?

Milyonların merakla beklediği Kabine Toplantısı’nda hamamlar, saunalar, , hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açıldı mı sorusu da yanıt buldu. Bilindiği üzere Pazar günü yasaklarının kaldırılması, sokağa çıkma yasağı saatini ileri alınması, hamam, sauna ve kapalı yüzme havuzlarının açılması gibi birçok konu 1 Haziran’dan sonrasına kalmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabine toplantısı kararlarını kamuoyuna duyururken hamamlar, saunalar, yüzme havuzları ne zaman açılacak, kapalı yüzme havuzları açıldı mı sorularına da açıklık getirdi. İşte konuya dair son bilgiler…

Sosyal hayatta kademeli normalleşmede hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açılış tarihi binlerce kişinin gündemine geliyor. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda bulaş riskinin fazla olduğu yüzme havuzu, sauna, hamam, masaj salonları faaliyetlerinin yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilmesi kararlaştırılmıştı. Yeni normalleşme planı ile hamamlar, saunalar, sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Peki hamamlar, saunalar, yüzme havuzları açıldı mı? göre hamamlar, saunalar, yüzme havuzları ne zaman açılacak?

HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI NE ZAMAN AÇILACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalar bulundu. Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile tüm yasakların kalkacağını belirtirken genelgesi ile detayların aktarılacağını açıkladı.

HAMAMLAR, SAUNALAR, YÜZME HAVUZLARI AÇILDI MI, AÇIK MI?

İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulacak genelgede, hamamlar, saunalar ve yüzme havuzları ile ilgili detayların da yer alması bekleniyor.

1 Temmuz'da bu işletmelerin de faaliyetlerine kavuşması bekleniyor.

En son yayınlanan İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre;

14 Nisan 2021 tarihinden bu yana faaliyetlerine ara verilmiş durumda olan;

- Sinema salonları,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,

- Halı sahalar, spor salonları, açık yüzme havuzları,

- Lunaparklar ve tematik parkları,

Faaliyet alanında bulunan işyerleri;

- Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde her bir işkolu/faaliyet alanı için ayrı ayrı belirlenen kurallara eksiksiz uyulması,

- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi,

Kaydıyla 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren (Pazar günleri hariç) 07.00-21.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.

Öte yandan kapalı yüzme havuzları, hamamlar, saunalar ve masaj salonları, nargile salonu/kafeleri ile gazino, taverna, birahane gibi işyerlerinin faaliyetlerine yeni bir karar alınıncaya kadar ara verilmesine devam edilecektir.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hamam, sauna ve yüzme havuzları tamamen açıldı mı? Hamam, sauna ve yüzme havuzları 1 Temmuz’da açılacak mı, ne zaman açılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA