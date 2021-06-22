İstanbul’da 32 adreste uyuşturucu operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar başta olmak üzere Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda narkotik ekipleri 42 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.







ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken özel harekat timleri de sokak başları ve bina girişlerinde güvenlik önlemi aldı. Adreslere giren ekipler uzun süre arama yapıldı. Arama sonrasında hakkında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.





İŞHANINDA 1 GÖZALTI

Operasyon kapsamında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bir iş hanının girişindeki adrese baskın yapıldı. Uzun süre adreste arama yapan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü. Aramalara uyuşturucu maddeye duyarlı hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.