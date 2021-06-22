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Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:02 Son Güncelleme: 22.6.2021 07:03

’da 32 adreste uyuşturucu operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul’da 32 adreste uyuşturucu operasyonu

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde Bağcılar başta olmak üzere Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe’de sokak torbacılarına yönelik 42 şüphelinin yakalanması amacıyla 32 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağcılar başta olmak üzere Başakşehir, Esenler, Gaziosmanpaşa, Sultangazi ve Sancaktepe'de uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan teknik ve fiziki takibin sonucunda narkotik ekipleri 42 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 32 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.



ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ YAKALANDI
Operasyona polis helikopteri havadan destek verirken özel harekat timleri de sokak başları ve bina girişlerinde güvenlik önlemi aldı. Adreslere giren ekipler uzun süre arama yapıldı. Arama sonrasında hakkında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler 'ne götürüldü.



İŞHANINDA 1 GÖZALTI
Operasyon kapsamında Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde bir iş hanının girişindeki adrese baskın yapıldı. Uzun süre adreste arama yapan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheli emniyete götürüldü. Aramalara uyuşturucu maddeye duyarlı hassas burunlu narkotik köpekleri de katıldı. Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul’da 32 adreste uyuşturucu operasyonu
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