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Giriş Tarihi: 23.6.2021 03:02

'da DEAŞ operasyonu

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
İstanbul'da DEAŞ operasyonu

'da başta olmak üzere ve 'in de aralarında bulunduğu 10 ilçede terör örgütü DEAŞ üyesi 32 şüphelinin yakalanmasına  yönelik operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından , ve 'nin de aralarında bulunduğu 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. 39 adreste ve 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyona Özel harekat timleri de destek verdi. operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLER
Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı sırada özel harekat timleri sokak başlarında guvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin yabancı uyruklu şahıslar olduğu öğrenildi.


ÖRGÜT KİTAPLARI ELE GEÇİRİLDİ
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgüt tarafından kullanılan ve hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar ile örgütsel dokümanlar ve digital malzemeler ele geçirildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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İstanbul'da DEAŞ operasyonu
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