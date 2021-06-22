İstanbul'da DEAŞ operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Pendik, Başakşehir ve Kağıthane'nin de aralarında bulunduğu 10 ilçede terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon gerçekleştirildi. 39 adreste ve 32 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyona Özel harekat timleri de destek verdi. operasyonda hakkında yakalama kararı bulunan çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.



YABANCI UYRUKLU ŞÜPHELİLER

Operasyon ve adreslerde arama yapıldığı sırada özel harekat timleri sokak başlarında guvenlik önlemi aldı. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin yabancı uyruklu şahıslar olduğu öğrenildi.



ÖRGÜT KİTAPLARI ELE GEÇİRİLDİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada örgüt tarafından kullanılan ve hakkında toplatma kararı bulunan kitaplar ile örgütsel dokümanlar ve digital malzemeler ele geçirildi. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi.