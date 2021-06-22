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Giriş Tarihi: 22.6.2021 20:49

İşte o yarışma! Kendi parfümünüzü tasarlamak ister misiniz?

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
İşte o yarışma! Kendi parfümünüzü tasarlamak ister misiniz?

Belediyesi, ile birlikte "Parfüm Tasarım Yarışması” düzenliyor. 25 Haziran nedeniyle yapılan yarışma için Beyoğlu Belediye Başkanı ise “Dünya Güzel Koku Günü’nde kendi parfümünüzü tasarlamak ister misiniz? Koku duyusuna güvenen herkesi başvuruya bekliyoruz” dedi.

Belediyesi, ile birlikte 25 Haziran nedeniyle "Parfüm Tasarım Yarışması" düzenleneceğini duyurdu.

Beyoğlu Belediye Başkanı , koku yarışmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalar yaparak koku duyusuna güvenen herkesi yarışmaya davet etti.

"KENDİ PARFÜMÜNÜZÜ TASARLAMAK İSTER MİSİNİZ?"

Yıldız, "Parfüm Tasarım Yarışması" ile ilgili sosyal medya hesabından, "Dünya Güzel Koku Günü'nde kendi parfümünüzü tasarlamak ister misiniz? Koku Kültürü ve Turizm Derneği ile düzenlediğimiz "Parfüm Tasarım Yarışması" için ön elemeler başladı. Koku duyusuna güvenen herkesi başvuruya bekliyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru için: 0542 254 55 11" ifadelerini kullandı.

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İşte o yarışma! Kendi parfümünüzü tasarlamak ister misiniz?
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