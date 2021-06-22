İşte o yarışma! Kendi parfümünüzü tasarlamak ister misiniz?

Beyoğlu Belediyesi, Koku Kültürü ve Turizm Derneği ile birlikte 25 Haziran Dünya Güzel Koku Günü nedeniyle "Parfüm Tasarım Yarışması" düzenleneceğini duyurdu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, koku yarışmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklamalar yaparak koku duyusuna güvenen herkesi yarışmaya davet etti.

"KENDİ PARFÜMÜNÜZÜ TASARLAMAK İSTER MİSİNİZ?"

Yıldız, "Parfüm Tasarım Yarışması" ile ilgili sosyal medya hesabından, "Dünya Güzel Koku Günü'nde kendi parfümünüzü tasarlamak ister misiniz? Koku Kültürü ve Turizm Derneği ile düzenlediğimiz "Parfüm Tasarım Yarışması" için ön elemeler başladı. Koku duyusuna güvenen herkesi başvuruya bekliyoruz. Detaylı bilgi ve başvuru için: 0542 254 55 11" ifadelerini kullandı.