İzmir'de sahte içki operasyonu: 4 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen 4 adres için arama kararı çıkarıldı. İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 141 litre sahte rakı, 13 litre etil alkol, sahte içki yapımında kullanılan 2 tank, 275 boş şişe, 18 bin etiket ile 550 kapak ele geçirildi.

Ayrıca aramalarda bulunan ruhsatsız tabanca ile tabancaya ait mermilere el kondu. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Dosya kapsamında 4 kişinin de şüphelilerle bağlantılı olduğu ve soruşturmanın sürdürüldüğü öğrenildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında daha önce düzenlenen 6 operasyonda, 7 zanlı hakkında işlem yapıldığı belirtildi.