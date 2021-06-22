Jandarmadan 9 ilçede uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör ve organize suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ile uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesi amacıyla 14 ve 21 Haziran tarihleri arasında Beydağ, Buca, Karabağlar, Tire, Torbalı, Ödemiş, Menderes, Seferihisar ve Kemalpaşa olmak üzere 9 ilçede uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Jandarma ekipleri tarafından narkotik köpekleri ve drone destekli düzenlenen operasyonda ormanlık alan içerisindeki araziye ekili vaziyette toplam bin 966 kök kenevir bitkisi, yaklaşık 11 kg kubar esrar, 10 gr uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, 21 adet yeşil reçeteli ilaç, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği ele geçirildi. Olaylarla ilgili olarak 11 şüpheli gözaltına alındı.