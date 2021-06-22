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Giriş Tarihi: 22.6.2021 14:31

'de 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

DHA
Kadıköy'de 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

'de 8 katlı binanın 8'inci katından düşen ve  alzaymır hastası olduğu belirtilen 86 yaşındaki Suna Tuğtekin hayatını kaybetti.

Suna Tuğtekin isimli 86 yaşındaki kadın , 'ndeki 8 katlı binanın 8'inci katında ailesi ile oturuyordu. Alzaymır hastası olduğu belirtilen Tuğtekin, saat 10.30 sıralarında yatak odasının penceresinden düşerek, hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine polis yönlendirildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Olay sırasında mutfakta olduğunu söyleyen Rus bakıcısı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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Kadıköy'de 8'inci kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti
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