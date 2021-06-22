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Giriş Tarihi: 22.6.2021 10:31 Son Güncelleme: 22.6.2021 10:31

Kahvehanelerde kalktı mı, oyunlar serbest oldu mu? 2021 Kahvelerde tavla, okey, kağıt oyun oynama yasağı bitti mi?

Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, oyunlar serbest oldu mu? 2021 Kahvelerde tavla, okey, kağıt oyun oynama yasağı bitti mi?

Kahvehanelerde kalktı mı sorusu, Kabine Toplantısı'nın ardından merak konusu oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret etti. Bu noktada, kahvelerde okey, tavla, kağıt oynama yasağı bitti mi konusuyla ilgili araştırmalar da hız kazandı. Bilindiği üzere, Haziran'da alınan kararlar gereğince kahvelerde okey, iskambil, tavla ve kağıt oynama yasağı bulunuyordu. Peki, kahvelerde , kağıt oynamak serbest mi? Detaylar haberde.

Kahvelerde ile ilgili son durum, Kabine Toplantısı'nın ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile tam normalleşmeye geçileceğini belirtirken yasakların kalkacağını belirtti. Bu noktada, kahvehane sahipleri de oyun oynama yasağı ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Bilindiği gibi, Haziran'daki normalleşme kararında kahvelerde iskambil, tavla, kağıt ve oyun yasağı bulunuyordu.

KAHVELERDE OYUN SERBEST Mİ?

Kabine Toplantısı'nın ardından , sorularına yanıt aranıyor. İşte, kahvehanelerde oyun yasağı ile ilgili son durum...

KAHVELERDE OYUN YASAĞI KALKTI MI?

Kahvehanelerde tavla, kağıt, iskambil ve okey yasağı hakkında henüz yeni bir gelişme bulunmuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Temmuz itibarı ile yasakların birçoğunu kalkacağını açıkladı.

Kahvehanelerde oyun yasağının serbest olup olmayacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi ile belli olacak.

EN SON ALINAN KARAR NEYDİ?

Bir önceki toplantıda çıkan karar ise şu şekilde;

"Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, çay ocağı gibi yerlerde herhangi bir şekilde oyun (kağıt-okey, tavla dahil) oynanmaması, aynı anda aynı masada açık alanlarında üç, kapalı alanlarında ise ikiden fazla müşteri kabul edilmemesi kararlaştırılmıştır. Yeni genelge ile kahvehaneler açık olacak. Temmuz ayına kadar geçerli olacak genelge ile kahvelerde bir süre daha oyun oynanması yasak olacak."

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Kahvehanelerde oyun yasağı kalktı mı, oyunlar serbest oldu mu? 2021 Kahvelerde tavla, okey, kağıt oyun oynama yasağı bitti mi?
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