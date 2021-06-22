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Haberler Yaşam Haberleri Kamuda mesai saatleri değişti mi ve esnek çalışma ne zaman bitiyor? 2021 Kamuda esnek çalışma mesai saatleri nasıl oldu?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 08:59 Son Güncelleme: 22.6.2021 09:02

Kamuda mesai saatleri değişti mi ve esnek çalışma ne zaman bitiyor? 2021 mesai saatleri nasıl oldu?

Kamuda mesai saatleri değişti mi ve esnek çalışma ne zaman bitiyor? 2021 Kamuda esnek çalışma mesai saatleri nasıl oldu?

Kademeli normalleşme kapsamında verilecek yeni kararlar için gözler kabine toplantısına çevrilirken mesai saatleri uygulamasının devam edip etmeyeceği konusu merak edilmeye başlandı. Çeşitli alanlarda koronavirüsle mücadele kapsamında yasaklar uygulamaya geçerken bilindiği üzere hızla devam eden aşılama ve düşüşe geçen vaka sayısı ile ülkemizde kademeli olarak normalleşmeye geçilmişti. Buna göre; kamuda esnek çalışma devam ediyor mu, kaldırıldı mı, mesai saatleri değişti mi, nasıl oldu? Gibi birçok soru bugün de gündeme taşındı. İşte kabine toplantısı sonrası kamuda esnek çalışma mesai saatleri hakkında verilen yeni kararlar…

Kamuda esnek çalışma ve mesai saatleri uygulamasının akıbeti için gözler bugünkü kabine toplantısı sonrası gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Salgın dolayısıyla çeşitli alanlarda tedbirler uygulanırken bilindiği üzere kamu çalışanlarının mesai saatlerinde değişiklik kararı alınmış ve esnek çalışmaya geçilmişti. Hal böyleyken kabine öncesi devam ediyor mu, kaldırıldı mı, mesai saatleri değişti mi, nasıl oldu? Soruları da gündeme taşındı. İşte konuya dair alınan yeni kararların detayları&hellip;

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Başkan Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından pek çok önemli açıklamada bulundu. Erdoğan, mesai çalışma saatleri ile ilgili ise, 'Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.' dedi.

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Kamuda mesai saatleri değişti mi ve esnek çalışma ne zaman bitiyor? 2021 Kamuda esnek çalışma mesai saatleri nasıl oldu?
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