Kamuda esnek çalışma ve mesai saatleri uygulamasının akıbeti için gözler bugünkü kabine toplantısı sonrası gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Salgın dolayısıyla çeşitli alanlarda tedbirler uygulanırken bilindiği üzere kamu çalışanlarının mesai saatlerinde değişiklik kararı alınmış ve esnek çalışmaya geçilmişti. Hal böyleyken kabine öncesi kamuda esnek çalışma devam ediyor mu, kaldırıldı mı, mesai saatleri değişti mi, nasıl oldu? Soruları da gündeme taşındı. İşte konuya dair alınan yeni kararların detayları…