Kamuda esnek çalışma ve mesai saatleri uygulamasının akıbeti için gözler bugünkü kabine toplantısı sonrası gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Salgın dolayısıyla çeşitli alanlarda tedbirler uygulanırken bilindiği üzere kamu çalışanlarının mesai saatlerinde değişiklik kararı alınmış ve esnek çalışmaya geçilmişti. Hal böyleyken kabine öncesi kamuda esnek çalışma devam ediyor mu, kaldırıldı mı, mesai saatleri değişti mi, nasıl oldu? Soruları da gündeme taşındı. İşte konuya dair alınan yeni kararların detayları…
Başkan Erdoğan bugün yapılan Kabine Toplantısı'nın ardından pek çok önemli açıklamada bulundu. Erdoğan, mesai çalışma saatleri ile ilgili ise, 'Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor. Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.' dedi.