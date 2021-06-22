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Giriş Tarihi: 22.6.2021 17:23

Karaköy’deki 45 yıllık katlı otopark yıkılıp yerine meydan yapılacak

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Karaköy’deki 45 yıllık katlı otopark yıkılıp yerine meydan yapılacak

 Karaköy'de bulunan ve 45 yıldır katlı otopark olarak bölgenin ihtiyacını karşılayan çok katlı otoparkın yıkılıp yerine meydan yapılacağı kaydedildi. Katlı otoparkın alt kısmında faaliyet gösteren işyerleri için bir karar alınmaması düşündürdü.

Karaköy'de bulunan ve 45 yıldır katlı otopark olarak bölgenin ihtiyacını karşılayan çok katlı otoparkın yıkılıp yerine meydan yapılacağı kaydedildi. Katlı otoparkın alt kısmında faaliyet gösteren işyerleri için bir karar alınmaması düşündürdü.

Beyoğlu Karaköy'de 1976 yılında hizmete açılan 7 bin metrekarelik 600 araçlık çokkatlı otopark'ın yıkılacağı açıklandı. Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oy birliği ile kabul edilen Karaköy Meydan Projesi kapsamında yıkılacak olan otoparkın yerine 560 araçlık zemin altı otoparkın inşa edileceği 7 bin metrekarelik alanın ise, Karaköy Meydanı ile birleştirileceği kaydedildi. Kamusal açık alan ihtiyacı giderilmesi amaçlanan projeyle otopark altında bulunan işletmeler için henüz karar alınmadı da belirtildi. 2022 yılında başlanmasının planlandığı Projenin önümüzdeki süreçte hazırlanıp, ihaleye çıkarılması bekleniyor.

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Karaköy’deki 45 yıllık katlı otopark yıkılıp yerine meydan yapılacak
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