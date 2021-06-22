Karasu Nehri'nde balık ölümleri endişe yarattı! İnceleme başlatıldı...

Balık ölümlerinin yaşanmaması için ellerinden geleni yapacaklarını söyleyen Aydın, "Karasu Nehri'nde balıkların öldüğüne dair bizlere ihbar geldi. Derhal ekiplerimizle birlikte sahaya inerek, nehre geldik. Ekiplerimizin yerinde yaptığı tespit, incelemeler sonucunda, oksijen, pH ve sıcaklık değerlerinin uygun olduğunu gördük. Balık ve su numunelerini aldık. Suda bir kirlilik var mı, yok mu; balıklarda herhangi bir zehirlenme var mı, yok mu; bunları belirlemek için laboratuvarımıza göndereceğiz. Sonuçları açıklayacağız" dedi.