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Giriş Tarihi: 22.6.2021

‘Karımı ve oğlumu öldürdüm’ deyip köprüden atladı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
‘Karımı ve oğlumu öldürdüm’ deyip köprüden atladı
'de bir binada çıkan yangında anne öldü, oğlu ağır yaralandı. Baba ise "Eşimi ve oğlumu öldürdüm" deyip köprüden atladı. 'nde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, evde mahsur kalan ve 7 yaşındaki oğlu K.Güney'i yaralı olarak kurtardı. Anne Arzu Rahman Güney, hastanede hayatını kaybetti. Oğlu ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Komşuların, ölen Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi ile sabah saatlerinde tartıştığı yönündeki beyanı üzerine inceleme derinleştirildi. Soruşturma sürerken Mehmet Güney, bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum" diyerek 'nden atlayarak yaşamına son verdi. Soruşturma sürüyor. -
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‘Karımı ve oğlumu öldürdüm’ deyip köprüden atladı
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