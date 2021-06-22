‘Karımı ve oğlumu öldürdüm’ deyip köprüden atladı

Ümraniye
'de bir binada çıkan yangında anne öldü, oğlu ağır yaralandı. Baba ise "Eşimi ve oğlumu öldürdüm" deyip köprüden atladı. Armağanevler Mahallesi
'nde bir binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye, evde mahsur kalan Arzu Rahman Güney
ve 7 yaşındaki oğlu K.Güney'i yaralı olarak kurtardı. Anne Arzu Rahman Güney, hastanede hayatını kaybetti. Oğlu ise yoğun bakımda tedavi altına alındı. Komşuların, ölen Arzu Rahman Güney'in boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Güney
ile sabah saatlerinde tartıştığı yönündeki beyanı üzerine inceleme derinleştirildi. Soruşturma sürerken Mehmet Güney, bir arkadaşını arayarak "Eşimi ve çocuğumu öldürdüm, intihar ediyorum" diyerek Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
'nden atlayarak yaşamına son verdi. Soruşturma sürüyor. -