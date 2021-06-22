Kırıkkale'de 5 katlı apartmanda yangın; 1'i bebek, 4 kişi dumandan etkilendi

Kurtuluş Mahallesi Fatih Altay Caddesi'nde bulunan 5 katlı apartmanın 2'nci katında Mustafa Çelikarslan'a ait dairede, saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Evde yaşayan 2 kişi, giderek büyüyen yangını fark ederek evden kendi imkanları ile çıktı. Çıkan duman sonucu üst katlarda oturan vatandaşlardan 1'i bebek 4 kişi dumandan etkilendi.



Mahallelinin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, evlerinde mahsur kalan vatandaşları kurtarırken, dumandan etkilenen 4 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Hastanesi ve Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Elektrikli bisikletin şarjından çıktığı değerlendirilen yangında, ev kullanılmaz hale geldi.



Yangını fark ederek ihbarda bulunan Metin Özüak, "Ben evde oturuyordum, işten çıkmış televizyon izliyordum o arada. Sonrasında bir gürültü, patırtı geldi. Balkona çıktığımda bir duman yükseldiğini gördüm. Bağırtıları duyduktan sonra hemen itfaiyeye bilgilendirme sağladım. Karşı binamızda bir gürültü var, duman yükselmeye ve koku gelmeye başladı. İtfaiye ekipleri geldi, elektrik kontağından dolayı kapılar kitlenmiş durumdaydı galiba, kapılar açıldı. İçerde kalan komşularımızı çıkardılar. Ambulans hemen müdahale etti. Herhangi bir problem olmayacağını