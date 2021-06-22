Kırıkkale'de korkutan yangın, 5 katlı apartman boşaltıldı

Kırıkkale'de 5 katlı apartmanın 2. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanı dumanlar kapladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Binada elektrik kesildiği için binanın dış kapısı açılamayınca 112 Acil Servis ekipleri ambulans megafonu ile uyarı anonsu yaparak vatandaşların evlerinin pencerelerini açmalarını ve hava almalarını sağladı.

Apartmanın giriş kapısını yerinden söken itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Dumanlar içinde kalan apartmandaki tüm kişiler binadan kontrollü şekilde tahliye edildi.

Dumandan etkilenen 1'i bebek 4 kişi ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kafeste bulunan bir kuş da dumandan zehirlenerek telef oldu.

Yangının çıktığı dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Metin Özüak, "İşten gelmiştim, o anda televizyon izliyordum. Sonrasında bir gürültü ve patırtı geldi. Balkona sese çıktım. Duman yükseldiğini gördüm. Hemen 112'yi acil servisi aradım. İtfaiyeye bilgilendirmeyi sağladım. Yoğun bir duman olduğunu bildirdim. Sonrasında acil servis ekipleri hemen geldiler, müdahale ettiler. İtfaiye ekipleri geldiler kapılar açıldı. Elektrik kontağında problem olduğu için kapı kilitlenmiş durumdaydı. Kapılar açıldı. İçeri komşularımız vardı, çıktılar. Ambulanstaki görevliler hemen müdahale etti. İnşallah bir problem olmayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.