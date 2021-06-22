Kocaeli'nde 3 iş makinesi kundaklandı

Kocaeli Gebze ilçesinde, gece saat 03:30 sularında 3 farklı kişiye ait ve park halinde duran iş makineleri, aniden alev alarak yanmaya başladı. Makinelerde yangın nedeniyle art arda meydana gelen patlamaları duyan vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan Mollafenari Gönüllü İtfaiye ve Gebze İtfaiye ekipleri, yanan araçlara müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Ekipler tarafından sondürülen araçlar ve olay yeri çevresi, daha sonra Jandarma Ekipleri tarafından incelendi.

Araçların kundaklandıkları üzerinde durulduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.