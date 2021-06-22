KOGACE’den saldırıya kınama

Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti Derneği tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadeleri kullandı. "Kocaeli Gebze İlçesinde bulunan ve devletin yetkili birimleri tarafından kaçak olduğu belirlenen Kocaeli Milletvekili ve İYİ Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan'a ait çiftlikte, 15 kaçak yapının yıkım işlemini haberleştirmek isteyen meslektaşımız Mustafa Uslu, çiftlik çalışanları olduğu ileri sürülen 4 kişinin saldırısına uğramış ve darp edilmiştir. Ayrıca mesleğini icra ederken kullanmış oldukları cihazlarda zarar görmüştür.

Sadece kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla görevini yapan meslektaşımıza yönelik olarak yapılan bu saldırıyı şiddetle kınadığımızı belirtirken, kendisine saldıran kişilerin en kısa sürede tespit edilerek haklarında gerekli adli işlemlerin başlatılmasını arz ediyoruz"