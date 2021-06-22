Komşusunu odunla öldüren kadın: Kafasına değil, omzuna vurdum

Olay, 26 Aralık 2020'de Mecitözü ilçesine bağlı Sırçalı köyünde meydana geldi. Ahmet Topçu, komşusu Zeynep Kaynar'dan köy yolunun kenarında istiflediği odunları kaldırmasını istedi. Ancak Kaynar, odunları kaldırmadı. Bunun üzerine Ahmet Topçu, iddiaya göre odunları alıp, sağa sola atınca taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Zeynep Kaynar, eline geçirdiği odunla Ahmet Topçu'ya vurdu. Kafatası kırılan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ahmet Topçu, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Zeynep Kaynar, eşi Hüseyin Kaynar, (43) ile kızı Tuğçe B. jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Zeynep Kaynar tutuklandı, eşi ve kızı ise adli kontrolle serbest bırakıldı.



'ODUNU KAFASINA DEĞİL OMZUNA VURDUM'



Şüpheliler hakkında Çorum 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 'Kasten öldürme' suçundan yargılanan Zeynep Kaynar ile tutuksuz sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada Kaynar çifti ile kızı Tuğçe ve ölen Topçu'nun ailesi ile taraf avukatları salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Zeynep Kaynar, savunmasında, "Ahmet Topçu, evimizin az ilerisinde köy yolu üzerinde istif halinde olan odunlarımızı etrafa dağıtıyordu. Yanına gidip, neden böyle bir şey yaptığını sorduğumda, 'seni ilgilendirmez' diyerek küfürler savurmaya başladı. Birden bana saldırdı ve sağa sola çekiştirmeye başladı, o sırada kızım geldi ve kızıma da saldırdı. Kızımın gırtlağından tutup havaya kaldırdı ve sağa sola çarpmaya başladı. Hem benim hem de kızımın elbiselerini yırttı. Ben de kızımı onun elinden kurtarmak için yerden aldığım odunu sağa sola savurup korkutmak istedim. Odunu kafasına değil, omzuna vurdum. Bize 'ben annemi, babamı ve kardeşimi öldürmüşüm size mi acıyacağım' diyerek küfürler ediyor ve bize saldırıyordu. Amacım onu öldürmek değildi. Dediğim gibi kafasına vurmak gibi bir düşüncem de yoktu," dedi.



'ARAMIZDA HUSUMET YOKTU'



Hüseyin Kaynar ise, "Ölen kişiyle köyde en samimi insan bendim, aramızda hiçbir husumet yoktu, ben kızımın sesini duyup olay yerine gittim, kızım 'baba beni kurtar' diye bağırıyordu. Ahmet Topçu kızımı iki eliyle havaya kaldırmış, 'size burayı mezar edeceğim' diye bağırıyordu. Ben ona yaklaşmadan kızımı ve karımı eve alıp gittim, ben ona vurmadım, ona dokunmadım" diye konuştu.



'SENİ EVİMİN BAHÇESİNE GÖTÜRÜR GÖMERİM DEDİ'



Tutuksuz sanık Tuğçe B. de, "Yol kenarında yığılı olan dağdan getirdiğimiz istiflenmiş odunlarımızı yıkıyordu, annem ona 'neden odunlarımıza zarar veriyorsun' dedi. Sonra ağza alınmayacak küfürler savurmaya başladı. 'Sizi yere sereceğim' gibi sözler söyledi. Elindeki küreği bize fırlattı. Sonra beni tuttu, havaya kaldırdı, üzerimi başımı yırtmaya başladı, 'seni evimin bahçesine götürür gömerim' dedi. Ben çırpınıyordum, birileri 'yapma' diye bağırdı. Sesin geldiği yöne baktığı sırada annemin odun ile Ahmet Topçu'nun omzuna vurduğunu gördüm ve beni bırakmak zorunda kaldı. Sonra biz olay yerinden ayrıldık. Babam olaya hiç karışmadı, kısacası bu kişiye ne ben ne de babam vurdu. Annem de beni kurtarmak için başına değil omzuna vurdu" ifadelerinde bulundu.



TOPÇU AİLESİ ŞİKAYETÇİ



Ahmet Topçu'nun aile fertleri ise Kaynar ailesiyle geçmişe dayalı ev yüzünden husumetli olduklarını, odun istiflerinin kendilerine zarar verdiğini belirterek şikayetçi olduklarını söyledi. Diğer tanıkların da dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti, sanık Zeynep Kaynar'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.