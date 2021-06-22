Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Kurban Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında?

2021 Kurban Bayramı için kısa bir süre kaldı. Temmuz Ayı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, hem 2021 kurbanlık fiyatı araştırması hem de tarih araştırması yapmaya başladılar. 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte, Kurban Bayramı tarihi ve bayramın hangi aya, hangi günlere denk geldiği ile ilgili bilgiler...
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI, AYIN KAÇINDA?
Kurban Bayramı bu sene Temmuz ayına denk geliyor. Tatil süresi ise resmi bir açıklama yapılmasıyla birlikte netlik kazanacak. Kurban Bayramı 2021 ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;
Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).
Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir: