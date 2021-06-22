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Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:29 Son Güncelleme: 22.6.2021 07:30

ne zaman? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Kurban Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında?

Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Kurban Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında?

Maddi şartlara bağlı bir sorumluluk olan kurban ibadeti için geri sayım başladı. ile Hac ibadeti her yıl belirli tarihlerde yapılıyor. Ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan takvime göre ülkemizde idrak edilen Kurban Bayramı, bu sene Temmuz ayına denk geliyor. Peki, kesin tarih olarak, Kurban Bayramı ne zaman, hangi günlere denk geliyor? Haberimizde, bu senenin Kurban Bayramı tarihi ve arefe günü başlangıcı yer almakatadır.

2021 için kısa bir süre kaldı. 'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, hem 2021 kurbanlık fiyatı araştırması hem de tarih araştırması yapmaya başladılar. 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre, Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte idrak edilecek? İşte, Kurban Bayramı tarihi ve bayramın hangi aya, hangi günlere denk geldiği ile ilgili bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN, KAÇ GÜN KALDI, AYIN KAÇINDA?

Kurban Bayramı bu sene Temmuz ayına denk geliyor. Tatil süresi ise resmi bir açıklama yapılmasıyla birlikte netlik kazanacak. Kurban Bayramı 2021 ile ilgili merak edilen tüm detaylar şöyle;



Kurban Bayramı 2021 yılında şu günlerde kutlanacak;

  • 19 Temmuz 2021 Pazartesi – Arefe
  • 20 Temmuz 2021 Salı – 1. Gün
  • 21 Temmuz Çarşamba – 2. Gün
  • 22 Temmuz Perşembe – 3. Gün
  • 23 Temmuz Cuma – 4. Gün



KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).



KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Kurban keserken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.
  • Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

  • Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve boğazlama işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.
  • Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Hayvanların bir diğerinin kesimini görecek şekilde yan yana bulundurulmamalarına azami özen gösterilmelidir.
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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi ile Kurban Bayramına kaç gün kaldı, ayın kaçında?
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