"Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, gelecek mi?" sorularının yanıtları için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Arefe Günü 19 Temmuz olup bayramın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Bilindiği üzere; Ramazan Bayramı tarihleri tam kapanma dönemine denk gelmiş ve kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Buna göre; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, gelecek mi?
KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.
Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı
Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba
Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe
Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma
KİMLER KURBAN KESEBİLİR?
Kurban kesmek mal ile yapılan ibadetler arasında yer almaktadır. Maddi yönden gücü olmayan vatandaşlar kurban kesmek zorunda değildir. Akıl sağlığı yerinde olan, büluğa eren (ergen olan), zengin sayılacak kadar varlığı olan Müslümanlar'ın kurban kesmesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtması gerekir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyası olan Müslümanların kurban kesmesi gerekir. Öte yandan kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi zorunlu değildir.