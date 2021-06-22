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Giriş Tarihi: 22.6.2021 07:28 Son Güncelleme: 22.6.2021 07:28

Kurban Bayramında olacak mı, var mı? 2021 , karar çıktı mı?

Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 2021 Bayramda yasak var mı, karar çıktı mı?

’na az bir zaman kala konu ile ilgili en merak edilen sorulardan bir tanesi de “Kurban Bayramı’nda olacak mı? , gelecek mi?” sorusunun yanıtı oluyor. Bunun için gelecek resmi açıklamaları bekleyen milyonlarca kişi kısıtlama durumuna göre planlarını oluşturacaklar. Bilindiği üzere 4 günlük Kurban Bayramı Temmuz ayında idrak edilecek. Bu kapsamda; Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, gelecek mi? İşte son bilgiler.

"'nda olacak mı? , gelecek mi?" sorularının yanıtları için gözler gelecek resmi açıklamalara çevrildi. Arefe Günü 19 Temmuz olup bayramın ilk günü ise 20 Temmuz Salı günü idrak edilecek. Bilindiği üzere; Ramazan Bayramı tarihleri tam kapanma dönemine denk gelmiş ve kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanmıştı. Buna göre; Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda yasak var mı, gelecek mi?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı arife günü 19 Temmuz Pazartesi gününe denk geliyor. Bayramın birinci günü ise 20 Temmuz'da idrak edilecek.

Kurban Bayramı 1. Günü: 20 Temmuz Salı

Kurban Bayramı 2. Günü: 21 Temmuz Çarşamba

Kurban Bayramı 3. Günü: 22 Temmuz Perşembe

Kurban Bayramı 4. Günü: 23 Temmuz Cuma

KİMLER KURBAN KESEBİLİR?

Kurban kesmek mal ile yapılan ibadetler arasında yer almaktadır. Maddi yönden gücü olmayan vatandaşlar kurban kesmek zorunda değildir. Akıl sağlığı yerinde olan, büluğa eren (ergen olan), zengin sayılacak kadar varlığı olan Müslümanlar'ın kurban kesmesi ve ihtiyaç sahiplerine dağıtması gerekir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyası olan Müslümanların kurban kesmesi gerekir. Öte yandan kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi zorunlu değildir.

KURBAN BAYRAMI'NDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLACAK MI?

Kurban Bayramı'nda yasak olup olmadığına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimizin içerisinde olacaktır.

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Kurban Bayramında sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı? 2021 Bayramda yasak var mı, karar çıktı mı?
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