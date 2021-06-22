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Giriş Tarihi: 22.6.2021 08:46 Son Güncelleme: 22.6.2021 08:47

ne zaman, hangi tarihte? 2021 Sorumluluk Sınavına kimler girecek, hangi dersler olacak?

Lise sorumluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2021 Sorumluluk Sınavına kimler girecek, hangi dersler olacak?

tarafından tarihleri bilgisi paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca düzenlenecek olan ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavları Haziran ayında uygulanacak. tarafından illere gönderilen yazıda sorumluluk sınavına kimlerin gireceği, hangi derslerin olacağı belli oldu. Buna göre; ? 2021 Sorumluluk sınavına kimler girecek, hangi dersler olacak?

ne zaman, sorumluluk sınavı nedir ve hangi dersler var sorusuna binlerce öğrenci yanıt arıyor. , 18 Haziran Cuma günü dijital karneleri öğrencilerle buluşturdu. Şimdi ise not ortalamasını yükseltmek isteyen öğrenciler sorusuna yanıt aramaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gelen açıklamada; 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler Haziran ve Temmuz ayında uygulanacağı bildirilen bu sınavlara giriş sağlayabilecek. Peki ? 2021 Sorumluluk sınavına kimler girecek, hangi dersler olacak?

LİSE SORUMLULUK SINAVI NE ZAMAN?

2021 Lise sorumluluk sınav tarihi detayları öğrencilerin bilgisine sunuldu. Binlerce öğrencinin merakla takip ettiği sorumluluk sınavı, 21 Haziran ve 2 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek. Bu kapsamda tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek.

SORUMLULUK SINAVI TARİHLERİ 2021

Milli Eğitim Bakanlığı MEB tarafından lise ve hazırlık sınıfı öğrencileri için yapılacak olan Sorumluluk Sınavı 21 Haziran ve 2 Temmuz 2021 tarihleri aralığında yapılacak.

SORUMLULUK SINAVI NASIL OLACAK?

tarafından illere gönderilen yazıya göre, tüm derslerden başarılı olan öğrenciler ile başarısız dersleri bulunanlardan yıl sonu başarı puanı en az 50 olan öğrenciler sınıfını doğrudan geçecek.

SORUMLULUK SINAVLARINA KİMLER KATILACAK, HANGİ KONULAR OLACAK?

2020-2021 eğitim ve öğretim yılında sorumlu geçilen derslerini kapsayacak şekilde yapılacak sorumluluk sınavlarına 9, 10, 11 ve 12'inci sınıf öğrencileri ile hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler katılabilecek.

Sınavlar, öğrenci ve velilere duyurulup okul yönetimlerince gerekli tedbirler alınarak 21 Haziran ve 2 Temmuz gerçekleştirilecek.

MEB bilgilerine göre tüm senenin ağırlıklı puan ortalaması 50'nin altında olanlardan zayıf sayısı 3'e kadar olanlar sorumlu sınıf geçme imkanından faydalanabiliyor. Ancak, sorumlu geçilen derslerden sonraki yıllarda sınava giriliyor.

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Lise sorumluluk sınavı ne zaman, hangi tarihte? 2021 Sorumluluk Sınavına kimler girecek, hangi dersler olacak?
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