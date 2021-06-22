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Giriş Tarihi: 22.6.2021

’ne oksijen verilecek

Marmara Denizi’ne oksijen verilecek
Çevre ve Şehircilik Bakanı , müsilaj (deniz salyası) temizliği için yeni bir uygulamanın başlayacağını ve bugün 'nin 30 metre derinliğine 5 ayrı noktadan oksijen verileceğini açıkladı. Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Marmara Denizi'mizdeki müsilaj seferberliğimize aralıksız devam ediyoruz. Salı günü 'de 4, Pendik Marina'da 1 noktadan Marmara Denizi'mizin 30 metre derinliğine oksijen vereceğiz" dedi. Kurum, paylaşımında, "Marmara Denizi'ni Koruma Eylem Planı çerçevesinde, ileri teknolojideki oksijenlendirme cihazlarıyla denizimizin derinliklerindeki çözülmüş oksijeni artırmayı hedefliyoruz. Pilot uygulamayla örneklerindeki gibi bir çalışma gerçekleştireceğiz. Denizimize oksijen veren cihazları 5 farklı noktada kullanacak ve çözülmüş oksijen değerlerini anlık takip edeceğiz. 6 ila 8 hafta sürecek çalışmamızın sonucuna göre uygulamamızı daha geniş sahada sürdüreceğiz. Marmara Denizi'mizi kaderine terk etmeyeceğiz"ifadelerine yer verdi. Kurum, Marmara Denizi'nden 13 günde 4 bin 929 metreküp müsilajın temizlendiğini de açıkladı.

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Marmara Denizi’ne oksijen verilecek
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