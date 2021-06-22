Maske yasağı kalktı mı? Kabine kararları sonrası maske zorunluluğu kalktı mı?

Maske takma zorunluluğu salgının erken dönemlerinde getirilmiş ve açık alanlarla kapalı alanlarda maske takmayanlar hakkında paza cezası uygulanacağı açıklanmıştı. Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası "maske yasağı kalktı mı" sorusu, vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere, sokağa çıkma yasağı 1 Temmuz itibarıyla tamamiyle kaldırılacak. İşte, maske zorunluluğunun akıbeti hakkında detaylar ve yasağın kalkıp kalkmadığı sorusunun yanıtı...

Maske yasağı ile ilgili son dakika haberleri, kabine toplantısı sonrası gündem oldu. Önceki kabine toplantısnda cafe ve restoranların açılmasına karar verilmiş, dün gerçekleştirilen toplantıda da sokağa çıkma yasağının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırılmasına karar verilmişti. Peki, maske zorunluluğu kalktı mı, maske yasağı devam ediyor mu?

MASKE YASAĞI KALKTI MI?

Toplantıda aşılamanın 30 yaşa kadar inmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte açık alanlarda maske zorunluluğunun mesafe kuralına uymak şartıyla kaldırılması da konuşuldu.