Milli Piyango sonuçları 21 Haziran bilet sorgulama ekranı: Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! İşte MPİ sorgulama ve kazandıran numaralar

Çok sayıda şans oyunu tutkununun heyecanlı bekleyişi, 21 Haziran 2021 Milli Piyango çekilişi sonuçları ile bugün sona erdi. Milli Piyango Online tarafından her ayın 9'u, 19'u ve 29'u olmak üzere, toplamda üç gün gerçekleştirilen Milli Piyango çekilişinin sonuçları, amorti ile büyük ikramiye kazanan numaralar ve 21 Haziran MPİ bilet sorgulama ekranı sabah.com.tr'de!

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI | 21 HAZİRAN 2021 MPİ BİLET SORGULAMA EKRANI

Tarihi değişen ve bugüne alınan 21 Haziran Milli Piyango çekilişi, Milli Piyango Online canlı çekiliş sayfası üzerinden 15.30'da başladı. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise 17.30'da Milli Piyango TV Youtube kanalı üzerinden yapılan çekilişle belli oldu ve Milli Piyango sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye miktarı ise tam tamına 4 milyon TL!