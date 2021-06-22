Motokuryelere sıkı takip! Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi

Kovid-19 döneminde bazı e-ticaret firmaları ile sanal yemek alışverişi uygulamalarının motokurye sayısını artırması ile birlikte kontrolsüz şekilde büyüyen motokurye sistemi, uyuşturucu tacirlerinin de yeni transfer yöntemine dönüştü.
İSTANBUL'DA UYUŞTURUCU YAKALANDI
Uyuşturucu tacirleri son olarak İstanbul'da çarşı ve mahalle bekçilerine yakayı ele verdi. Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın Türkiye'de sahibi olduğu e-ticaret şirketinin çantasını taşıyan bir motokuryeyi çeviren bekçiler çantada çok miktarda uyuşturucu yakaladı. Uygulama noktasında durumundan şüphelenerek durdurulan paket servis aracında şahsın "evime götürüyorum" dediği market malzemeleri kontrol edildiğinde, bir yağ kutusunun içerisine çok miktarda uyuşturucu maddenin gizlendiği tespit edildi. Bekçiler şahısları muhafaza altına alarak, emniyet güçlerine teslim etti.
DERNEK BAŞKANI ÖZDEMİR: ESNAF KURYE MODELİ SEKTÖRÜ BİTİRDİ
Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Mustafa Özdemir, bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, özellikle Kovid-19 ile mücadele döneminde motokuryelerin sokağa çıkma yasağından muaf olması nedeniyle uyuşturucu tacirlerinin bu yönteme yöneldiklerini anlattı. Özdemir, "Biz motokurye arkadaşlarımızın nasıl giyinmesi ve çalışması gerektiğini biliyoruz, bu nedenle aramızdaki çürükleri ayırt ederek emniyete bildirmemiz de kolaylaşıyor. Maalesef son dönemde bu tarz olayla çok karşılaştık ve bu kişilerin hepsini emniyete ihbar ettik" diye konuştu.
Bu ihbarlar neticesinde emniyet güçlerinin motokuryeleri daha sıkı takip altına aldığını ve bu şekilde hizmet veren şirketleri de denetlediğini kaydeden Özdemir,sözlerini şöyle sürdürdü:
Zehir tacirlerinin 'Motokurye' hilesi kamerada!
"Özellikle Trendyolgo ve yemeksepeti isimli firmaların sektöre getirdikleri esnaf kurye modeli, yani kuryelere şahıs şirketi kurdurularak çalıştırıldıkları yöntem sektörü adeta bitirdi. Bu yöntemle bu şirketler kendileri ile çalışacakları insanlara önce gidip bir şahıs şirketi kurmalarını söylüyor ve ardından da bu şahısları ikili sözleşme ile çalıştırıyor. Böylece çalışanlara karşı da hiçbir sorumluluk taşımıyorlar. Yani paketlerinde bir uyuşturucu maddesi dahi çıksa 'bu kişi benim çalışanım değil' diyerek kenara çekilebiliyorlar. Bu sistem de sektörün denetimsiz hale gelmesine ve art niyetli kişilerin artmasına neden oldu. Bizim önerimiz biran önce Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilecek meslek belgelerinin sektörde zorunlu kılınması ve sektörün denetime kavuşmasıdır."