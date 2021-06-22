Motokuryelere sıkı takip! Uyuşturucu tacirlerinin yeni yöntemi

Bu ihbarlar neticesinde emniyet güçlerinin motokuryeleri daha sıkı takip altına aldığını ve bu şekilde hizmet veren şirketleri de denetlediğini kaydeden Özdemir,sözlerini şöyle sürdürdü:

Zehir tacirlerinin 'Motokurye' hilesi kamerada!

"Özellikle Trendyolgo ve yemeksepeti isimli firmaların sektöre getirdikleri esnaf kurye modeli, yani kuryelere şahıs şirketi kurdurularak çalıştırıldıkları yöntem sektörü adeta bitirdi. Bu yöntemle bu şirketler kendileri ile çalışacakları insanlara önce gidip bir şahıs şirketi kurmalarını söylüyor ve ardından da bu şahısları ikili sözleşme ile çalıştırıyor. Böylece çalışanlara karşı da hiçbir sorumluluk taşımıyorlar. Yani paketlerinde bir uyuşturucu maddesi dahi çıksa 'bu kişi benim çalışanım değil' diyerek kenara çekilebiliyorlar. Bu sistem de sektörün denetimsiz hale gelmesine ve art niyetli kişilerin artmasına neden oldu. Bizim önerimiz biran önce Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından verilecek meslek belgelerinin sektörde zorunlu kılınması ve sektörün denetime kavuşmasıdır."