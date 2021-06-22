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Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:12 Son Güncelleme: 22.6.2021 09:19

Muğla, ve çevre illerde peş peşe depremler: ve son depremler listesi

Muğla, Bodrum ve çevre illerde peş peşe depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Gece yarısı meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Muğla'da peş peşe sarsıntılar yaşanıyor. Gece boyunca yaşanan depremlerin ortalama derinliği 7 kilometre iken en büyüğü 3.8 olarak ölçüldü. Kısa süreliği korkuya neden olan 5.3 büyüklüğündeki Muğla depremi sonrası gözler ve son depremler listesine çevrildi. İşte, ve AFAD son depremler listesi ve alınan son veriler...

Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Dün gece 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi ve son depremler listesi de yaşanan deprem sonrası merak konusu oldu. Artçı sarsıntılar, sabah saatlerine kadar devam etti. İşte, Muğla'da yaşanan depremler ile ilgili veriler ve Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

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Muğla, Bodrum ve çevre illerde peş peşe depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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