Muğla, Bodrum ve çevre illerde peş peşe depremler: AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Ege Denizi'nde son dönemde yaşanan depremlere bir yenisi daha eklendi. Dün gece 5.3 büyüklüğünde meydana gelen deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli korku yaşadı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi de yaşanan deprem sonrası merak konusu oldu. Artçı sarsıntılar, sabah saatlerine kadar devam etti. İşte, Muğla'da yaşanan depremler ile ilgili veriler ve Kandilli Rasathanesi ile AFAD son depremler listesi...