Muğla’da okullar cıvıl cıvıl

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, koronavirüsle mücadele kapsamında Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşmenin yeni adımlarını açıklamasıyla beraber okullarda yüz yüze eğitim başlamıştı. Muğla'da, ilerleyen haftalarda okullar tekrar eski haline döndü. Okul bahçeleri yeniden öğrencilerle doldu. Öğrencilerin okulların açılmasının sevincini yaşadıkları görüldü. Okullarda, öğrencilerin ihtiyaçlarına göre akademik, fiziksel, sosyal-duygusal, kültürel ve sportif alanlarda düzenlenen 'cıvıl cıvıl' etkinliklerle başladı. Öğretmen ve öğrencilerin neşesi, hareketi ve canlılığı

Muğla İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Muğla genelinde 322 ilkokulda, 48 bin 238 öğrenci ile bu okulların bünyesinde yer alan 295 anasınıfında, toplam 8 bin 886 öğrenci yüz yüze eğitime geçti. Tüm köy ilkokulları ve köy okulu bünyesinde bulunan ana sınıfları ile mevcut durumda tam zamanlı yüz yüze eğitime devam eden 63 bağımsız okul öncesi eğitim kurumunda 5 gün tam zamanlı yüz yüze eğitim uygulanıyor.