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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:02 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:29

Neye uğradığını şaşırdı! Kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

DHA
Neye uğradığını şaşırdı! Kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

Bursalı genç kız arkadaşıyla yolda yürürken neye uğradığını şaşırdı. Kız arkadaşıyla yürüyüş yaparken kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekli saldırısına uğrayan Erdal Yılmaz (26), kalçasından yaralandı.

Şaşkına çeviren olay, saat 17.00 sıralarında merkez ilçesi Panayır Mahallesi 1'inci Şentuna Sokak'ta meydana geldi.

Kız arkadaşı ile yürüyüşe çıkan Erdal Yılmaz'a, kimliği belirsiz kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Tüfekten çıkan saçmalar Yılmaz'ın kalçasına isabet etti. Yılmaz'ın kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdal Yılmaz, 'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Erdal Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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Neye uğradığını şaşırdı! Kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı
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