Neye uğradığını şaşırdı! Kız arkadaşıyla yürürken pompalı tüfekli saldırıda yaralandı

Tüfekten çıkan saçmalar Yılmaz'ın kalçasına isabet etti. Yılmaz'ın kız arkadaşının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Erdal Yılmaz, Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Erdal Yılmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.