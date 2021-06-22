O cani, polisleri de yakmaya çalışmış

İstanbul
Maltepe'de akademisyen Aylin Sözer
'i katledip, hırsızlık süsü vermek için evi ateşe veren Kemal Ayyıldız
hakkındaki ikinci iddianamede çarpıcı bir detay yer aldı. İddianameye göre, Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli komiser yardımcısı ve 4 polis memuru olay yerine gitti. Polisler kapıyı açmak istedi ancak iç taraftan güvenlik mandalı takılıydı. Kapı arkasında eşyalar da vardı. Polis, güvenlik mandalını çıkarmaya çalıştığı sırada içerdeki katil zanlısı bıçak salladı, ardından polislerin üzerine doğru pürmüzle alevler saçtı. Üstelik alevlerden kaçmak isteyen bir polis memuru 15 basamaklı merdivenlerden aşağı doğru yuvarlandı ve kemikleri kırıldı. Ağırlaştırılmış müebbet ve 35.5 yıl hapsi istenen sanığa, bu kez "silahla görevi yaptırmamak için direnme" ve "kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama" suçlarından 10 yıl 3 ay hapis istemiyle dava açıldı.