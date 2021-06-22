O ilçeye gidenler kendini İstanbul'da hissediyor

Trabzon'un Of ilçesinde Bölümlü mahallesinde küme evlere İstanbul'un semtlerinin adı verilmesi yöreyi görenleri şaşırtıyor.

Mahallenin girişine yerleştiren tabelada 'Emirgan, Taksim, Aksaray, Mithatpaşa, Yıldız, Beylerbeyi, Fatih, Kartal' gibi isimler yer aldığı görülüyor.

Trabzon'un nüfus bakımından ikinci büyük mahallesi olan Bölümlü daha önce belde belediyesi olan fakat Trabzon'un Büyükşehir olmasının ardından mahalle statüsü alan Bölümlü'deki isimlerin belediye döneminden kaldığı belirtiliyor.

Mahalle sakinlerinden Ali Yasin Altuncu, İstanbul'daki semt isimlerinin uzun süre önce mahallerine verildiğini belirterek; "Mesela Emirgan'ın ismini İstanbul Emirgan semtinde cami imamlığı yapan kişi vermiş. Bu durumda İstanbul'da yaşayanlar hangi semtlerde ilişiği varsa kendi oturduğu mahalleye o ismi verdi. Buraya gelenler karşılarında adeta İstanbul'u görmüş gibi oluyor. Bu isimlerin burada 1969 yılından beri var olduğunu biliyorum." dedi.

KÜÇÜK İSTANBUL!

Dursun Ali Bayalan ise; tabelaları görenlerin mahallelerine "Küçük İstanbul" dediğini belirterek; "Bölümlü mahallemiz Trabzon'un en büyük köylerindendi. Bu köy 9 muhtarlıktı, şimdi küme evleri oldu. Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra bunlar değişti. Dolayısıyla muhtarlıkta tek oldu. Buradan İstanbul'a gidenler oraların semt isimlerini yaşadıkları yerleri verdiler. Çok uzun süreden beri yani 30 yıldan fazla bu isimler burada mevcut. Yabancılar isimleri görünce şaşırıyorlar. Görenler 'küçük İstanbul' diyor" ifadelerini kullandı.

Ayşe Keleş ise "Bu isimler yaklaşık 40-45 yıl önce kondu. Daha önce farklı isimlerle anılan yerler artık Aksaray, Kartal, Taksim gibi isimlerle anılmaya başlandı. Buraya gelenlerin çoğu İstanbul'da yaşıyor. Çoğu koyulan isimlerden memnun." diye konuştu.