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Giriş Tarihi: 22.6.2021 16:18

Öğreneyim derken canından oluyordu! Kaldırıma çıkıp takla attı

BULUT YAMANDAĞ BULUT YAMANDAĞ
Öğreneyim derken canından oluyordu! Kaldırıma çıkıp takla attı

Beylikdüzü’nde pazaryerinin otoparkında sürüş pratiği yapan Z.U. isimli kadın, geri vitese alamyı unuttuğu aracıyla kaldırıma çarpıp takla attı. Kaza sonucu araç içerisinde sıkışan Z.U. ve torunu, çevredekilerin yardımıyla kurtarıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Kaza 'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde yer alan bir pazaryerinin otoparkında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyet sınavına hazırlanan Z.U. (41) isimli kadın, sürüş pratiği yapmak amacıyla trafiği kapalı alanda direksiyon başına geçti. Z.U. otomobili geri vitese atmayı unutunca önce önündeki kaldırıma çaprtı ardından da aracıyla takla attı. Kaza sebebiyle otomobilin içerisinde sıkışan Z.U. ve torunu, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın ve yanındaki çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise yaşanan kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kazaya tanık olan Soner Geçer "Bir kadın burada araç sürüyordu, bir baktık ki takla atmış. Hemen yanına gittik. Kadın torunu ile birlikte araçta sıkışmıştı. Sürüne sürüne çıktılar. Ambulansı aradık geldi, kontrol ettiler. Durumları kötü değilmiş diye öğrendik, büyük geçmiş olsun.

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Öğreneyim derken canından oluyordu! Kaldırıma çıkıp takla attı
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