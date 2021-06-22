Öğreneyim derken canından oluyordu! Kaldırıma çıkıp takla attı

Kaza İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Adnan Kahveci Mahallesi'nde yer alan bir pazaryerinin otoparkında öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre ehliyet sınavına hazırlanan Z.U. (41) isimli kadın, sürüş pratiği yapmak amacıyla trafiği kapalı alanda direksiyon başına geçti. Z.U. otomobili geri vitese atmayı unutunca önce önündeki kaldırıma çaprtı ardından da aracıyla takla attı. Kaza sebebiyle otomobilin içerisinde sıkışan Z.U. ve torunu, çevredeki vatandaşların yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kadın ve yanındaki çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise yaşanan kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Kazaya tanık olan Soner Geçer "Bir kadın burada araç sürüyordu, bir baktık ki takla atmış. Hemen yanına gittik. Kadın torunu ile birlikte araçta sıkışmıştı. Sürüne sürüne çıktılar. Ambulansı aradık geldi, kontrol ettiler. Durumları kötü değilmiş diye öğrendik, büyük geçmiş olsun.