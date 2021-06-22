SON DAKİKA

Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası Cumhrbaşkanı Erdoğan yeni kararları paylaştı. Bu hafta gerçekleştirilecek kabine toplantısında, kısıtlamaların akıbetine ilişkin konular da netleşmiş oldu. Başkan Erdoğan kademeli normalleşme kapsamında sokak kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarihi duyurdu. Bu noktada vatandaşlar, "Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kallktı mı" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan son genelgeye göre, pazar günü sokağa çıkma yasağı saati ve paylaşılan son bilgiler...
BÜTÜN YASAKLAR KALKACAK MI?
TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZATILDI
Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.
Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.
İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR
- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz
- Müzik kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.
- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.
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