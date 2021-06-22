SON DAKİKA

Kabine toplantısı için geri sayım sona erdi. Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yeni düzenlemeler, İçişleri Bakanlığı genelgesi ile komuoyuyla paylaşıldı. 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek kabine toplantısı öncesi, Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının akıbeti "Pazar günü yasak var mı" sorusu da merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulanan kısıtlamalara ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Peki, son genelge ve kabine kararlarına göre, Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalakcak? İşte, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen bilgiler...

Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası Cumhrbaşkanı Erdoğan yeni kararları paylaştı. Bu hafta gerçekleştirilecek kabine toplantısında, kısıtlamaların akıbetine ilişkin konular da netleşmiş oldu. Başkan Erdoğan kademeli normalleşme kapsamında sokak kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarihi duyurdu. Bu noktada vatandaşlar, "Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kallktı mı" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan son genelgeye göre, pazar günü sokağa çıkma yasağı saati ve paylaşılan son bilgiler...