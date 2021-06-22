SON DAKİKA

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Haberler Yaşam Haberleri Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 22 Haziran hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, yasaklar bitti mi?
Giriş Tarihi: 22.6.2021 12:47 Son Güncelleme: 22.6.2021 12:47

Pazar günü kalktı mı? 22 Haziran hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, yasaklar bitti mi?

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?

Kabine toplantısı için geri sayım sona erdi. ile ilgili yeni düzenlemeler, genelgesi ile komuoyuyla paylaşıldı. 21 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek kabine toplantısı öncesi, Pazar günü uygulanan sokağa çıkma yasağının akıbeti "Pazar günü yasak var mı" sorusu da merak konusu olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan uygulanan kısıtlamalara ilişkin detayları kamuoyu ile paylaştı. Peki, son genelge ve kabine kararlarına göre, Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı, pazar günleri sokağa çıkma yasağı devam edecek mi? Sokağa çıkma yasağı ne zaman kalakcak? İşte, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması hakkında merak edilen bilgiler...

Gerçekleştirilen son kabine toplantısı sonrası Cumhrbaşkanı Erdoğan yeni kararları paylaştı. Bu hafta gerçekleştirilecek kabine toplantısında, kısıtlamaların akıbetine ilişkin konular da netleşmiş oldu. Başkan Erdoğan kademeli normalleşme kapsamında sokak kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarihi duyurdu. Bu noktada vatandaşlar, "Pazar günü devam edecek mi, kallktı mı" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte, İçişleri Bakanlığınca yayımlanan son genelgeye göre, pazar günü sokağa çıkma yasağı saati ve paylaşılan son bilgiler...

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?

BÜTÜN YASAKLAR KALKACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada sokağa çıkma kısıtlamalarının 1 Temmuz itibarıyla tümüyle kaldırıldığını ifade etti.
Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?

TURİZM SEKTÖRÜNE KDV DESTEĞİ UZATILDI

Türkiye salgın döneminin parlayan yıldızı olmuştur. Salgın döneminde esnafa kira ve ciro desteği verdik. Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini bir ay daha uzatıyoruz.

Biz birliğimize sahip çıktıkça üstesinden gelemeyeceğiz hiçbir mesele yoktur.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR

- Sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kaldırıyoruz

- Müzik kısıtlamaları 24.00'e çekiyoruz.

- Şehirlerarası seyahat ile şehir içinde toplu taşımada sınırlamalar kaldırılıyor.

- Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesaiye geçiliyor.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?

Henüz Genelgesi yayımlanmadı. Detaylar belli olduğunda haberimizde olacaktır.

Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?

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Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?

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Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, kalktı mı?

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Pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı? 22 Haziran hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı devam edecek mi, yasaklar bitti mi?
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