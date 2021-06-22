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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Polis cesedi çıkarırken telefona sarıldılar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Polis cesedi çıkarırken telefona sarıldılar
'da sulama kanalına atlayan 17 yaşındaki boğularak hayatını kaybetti. Çevredeki bazı vatandaşların cesedin çıkarılma anını görüntülemek için telefonlarına sarılması pes dedirtti. Olay, dün saat 05.45 sıralarında merkez Pınar Mahallesi Mavi Bulvar'da meydana geldi. Bulvarda yürüyüşe çıkanlar, bir gencin yaya köprüsünden sulama kanalına atladığını görünce durumu polise ve 'e bildirdi. Suda akıntıyla sürüklenen gencin cansız bedeni, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekibi tarafından atladığı yerin yaklaşık 200 metre ilerisinde kanal içindeki yosunlara takılmış halde bulundu. Ahmet Birkan Şakar adlı gencin köprüde terlik, cep telefonu ve parasını bıraktığını belirleyen polis, Şakar'ın intihar etmiş olabileceği üzerinde duruyor. Öte yandan dalgıç polislerin gencin cesedini sudan çıkardığı anlarda bazı kişilerin cep telefonları ile çalışmaları görüntüledikleri görüldü. Telefon ile çekim yapanlar, polisin uyarısı sonrası bölgeden uzaklaştı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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Polis cesedi çıkarırken telefona sarıldılar
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