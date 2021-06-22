Şanlıurfa-Bozova yolunda kaza: 2 yaralı

Kaza Şanlıurfa-Bozova yolu çimento fabrikası yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz sürücünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil karşı yönden gelen pikap ile kafa kafaya çarpıştı.

OLAY YERİNDE SAĞLIK VE İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü ve pikap sürücüsü yaralandı. Yoldan geçenlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsünü çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yaralılara yapılan ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.