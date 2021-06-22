Şehirler arası seyahat yasağı ile ilgili son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerken şehirler arası yasak başta olmak üzere birçok konuya ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan, şehirler arası seyahat yasağının kalkacağını belirtirken bunun için tarih de verdi. Bilindiği üzere, sokağa çıkma yasağı saatleri arasında belge beyan etmeden şehirler arası yasak uygulanıyordu.

ŞEHİRLER ARASI YASAK KALKTI MI?

Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamanın ardından ''Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor, Özel araç ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? sorusu yanıt buldu. İşte seyahat yasağı ile ilgili Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;