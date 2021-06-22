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Giriş Tarihi: 22.6.2021 11:48 Son Güncelleme: 22.6.2021 11:50

Şehirler arası yasak kalktı mı, 1 Temmuz'da bitiyor mu? Özel araçla ve otobüsle bitti mi ve ne zaman kalkacak?

Şehirler arası yasak kalktı mı, 1 Temmuz'da bitiyor mu? Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasağı bitti mi ve ne zaman kalkacak?

Şehirler arası yasak kalktı mı sorusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı kararları açıklamasının ardından merak konusu oldu. Erdoğan, Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti ve koronavirüs yasakları hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, günlerdir merak edilen şehirler arası yasak kalktı mı konusuna da yanıt verdi. Bilindiği gibi, sokağa çıkma yasağı saatleri içerisinde uygulanıyordu. Peki, otobüsle ve özel araçla , uzatıldı mı? Şehirler arası yasak kalktı mı? İşte, şehirler arası seyahat yasağı son durum

ile ilgili son durum merak ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçerken şehirler arası yasak başta olmak üzere birçok konuya ilişkin son dakika açıklamalarında bulundu. Erdoğan, şehirler arası seyahat yasağının kalkacağını belirtirken bunun için tarih de verdi. Bilindiği üzere, sokağa çıkma yasağı saatleri arasında belge beyan etmeden şehirler arası yasak uygulanıyordu.

ŞEHİRLER ARASI YASAK KALKTI MI?

Başkan Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası yaptığı açıklamanın ardından ''Şehirler arası yasak ne zaman bitiyor, Özel araç ve otobüsle seyahat etmek yasak mı? sorusu yanıt buldu. İşte seyahat yasağı ile ilgili Başkan Erdoğan'ın o açıklamaları;

İŞTE ALINAN YENİ KARARLAR 21 HAZİRAN 2021

- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı salgın yönetimi, çalışma rehberlerine uyulması takip edilecektir. HES kodu sürdürülecektir. Konuyla ilgili ayrıntılar İçişleri Bakanlığımızın genelgesinde yer alacaktır. Tüm kararların ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Vatandaşlarımdan aşı konusundaki maiplasyonlara itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyorum. Yerli aşı çalışmalarında birkaç ay içinde yaygın konuma gelmeyi ümit ediyorum. Temizlik, maske ve mesafe kurallarına riayet ederek bu musibetin üstesinden hep birlikte geleceğiz.

Canla, başla fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımız, güvenlikçilerimize şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum, kalın sağlıcakla.

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Şehirler arası yasak kalktı mı, 1 Temmuz'da bitiyor mu? Özel araçla ve otobüsle şehirler arası seyahat yasağı bitti mi ve ne zaman kalkacak?
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