Şehit olan polis memuru 'Ercan Yangöz'ün operasyonu

Trabzon, Giresun ve Rize illerinde sahte alkol üretildiği bilgisine ulaşan Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Operasyona Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçıları ile çıkan çatışmada ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Ercan Yangöz'ün adı verilirken, operasyonun görüntülerini ise sosyal medyada "Plan yapmayın plan. Plan tutmaz Karadeniz'de" ifadeleriyle paylaştı.

Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen polis ekipleri, toplam 559 şişe (526,2 litre) sahte alkol, 15 adet 0.5 litrelik pet şişe içerisinde sahte votka, 217 adet 1 litrelik boş cam şişe, 30 litre etil alkol, 127 adet bilyeli cam şişe kapağı, 463 adet cam şişeler için yapışkanlı etiket, 70 kilogram açık tütün, 250 kutu (50 bin adet) boş makaron ele geçirdi. 3 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda G.B., Ş.K., Ö.T., T.Ö., ve E.Y. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgularının devam ettiği öğrenildi.