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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Sessiz köpekler için milyonluk boşanma

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Sessiz köpekler için milyonluk boşanma

’da evinin bodrum katında ses telleri kesilmiş 68 cins köpeği uygunsuz koşullarda tuttuğu ortaya çıkan Fatma Ç.’ye, eşi . boşanma davası açtı ve 1 milyon lira maddi ve manevi tazminat talep etti

'de geçen yıl Cangül Ç.'nin (30) evinin bodrum katından 68 cins köpek ses telleri kesilmiş halde bulunmuştu. Köpeklerin ticaretini yaptığı ve ses çıkarmamaları için bir veteriner aracılığıyla ses tellerini aldırdığı öğrenilen Cangül Ç., hayvan ticareti suçlamasını kabul etmedi. Köpeklerin 'de yaşayan tanıdığına ait olduğunu, kendisine bakması için bıraktığını öne sürdü. Cangül Ç. ve kayınvalidesi Fatma Ç. tarafından uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 77 köpek ve 6 kediye, 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri el koydu. Hayvanlar daha sonra titizlikle yürütülen bir sürecin ardından hayvanseverlere bağışlandı.

'ÇEVREME REZİL OLDUM'
Konuyla ilgili yaşanan yeni gelişme ise bir boşanma davası oldu. Fatma Ç.'nin bir süredir ayrı yaşadığı kocası ., ses telleri kesilen köpekleri gerekçe göstererek eşine 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat talebi ile boşanma davası açtı. Dava dilekçesini gören kadın hayatının şokunu yaşarken, olayı oğlunun ve gelinin gerçekleştirdiğini ancak olayın kendi üzerine kaldığını söyledi. 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesiyle . Aile Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede Şevket Ç., komşularının bu olaydan haberdar olduğu ve konunun basına yansıması nedeniyle üzüntü duyduğunu, onur kırıcı olayın etkisinden çıkamadığını ve çevresine rezil olduğunu anlattı.

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Sessiz köpekler için milyonluk boşanma
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