Sessiz köpekler için milyonluk boşanma

Ankara Keçiören
'de geçen yıl Cangül Ç.'nin (30) evinin bodrum katından 68 cins köpek ses telleri kesilmiş halde bulunmuştu. Köpeklerin ticaretini yaptığı ve ses çıkarmamaları için bir veteriner aracılığıyla ses tellerini aldırdığı öğrenilen Cangül Ç., hayvan ticareti suçlamasını kabul etmedi. Köpeklerin Balıkesir
'de yaşayan tanıdığına ait olduğunu, kendisine bakması için bıraktığını öne sürdü. Cangül Ç. ve kayınvalidesi Fatma Ç. tarafından uygunsuz koşullarda beslendiği belirlenen 77 köpek ve 6 kediye, Doğa Koruma ve Genel Müdürlüğü
9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri el koydu. Hayvanlar daha sonra titizlikle yürütülen bir sürecin ardından hayvanseverlere bağışlandı.
'ÇEVREME REZİL OLDUM'
Konuyla ilgili yaşanan yeni gelişme ise bir boşanma davası oldu. Fatma Ç.'nin bir süredir ayrı yaşadığı kocası Şevket Ç
., ses telleri kesilen köpekleri gerekçe göstererek eşine 1 milyon liralık maddi ve manevi tazminat talebi ile boşanma davası açtı. Dava dilekçesini gören kadın hayatının şokunu yaşarken, olayı oğlunun ve gelinin gerçekleştirdiğini ancak olayın kendi üzerine kaldığını söyledi. 'Evlilik birliğinin temelden sarsılması' gerekçesiyle Ankara 18
. Aile Mahkemesi'ne gönderilen dilekçede Şevket Ç., komşularının bu olaydan haberdar olduğu ve konunun basına yansıması nedeniyle üzüntü duyduğunu, onur kırıcı olayın etkisinden çıkamadığını ve çevresine rezil olduğunu anlattı.