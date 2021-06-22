Seyir halindeki otobüs alev alev yandı!

Afyonkarahisar- Antalya yolunun 35'inci kilometresindeki Damlalı Boğazı'nda meydana gelen olayda sürücüsünün Antalya'dan Afyonkarahisar'a gittiği 42 AAG 308 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü bir anda alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup, içerideki 20 yolcuyu tahliye etti.

Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sararken, ihbar üzerine bölgeye Sandıklı ve Sinanpaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka otobüsle Afyonkarahisar'a gönderildi.