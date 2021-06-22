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Giriş Tarihi: 22.6.2021 12:49 Son Güncelleme: 22.6.2021 12:52

Seyir halindeki otobüs alev alev yandı!

DHA
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı!

'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında seyir halindeyken, motor bölümünde yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi. Otobüste bulunan 20 yolcu ise tahliye edildi.

- Antalya yolunun 35'inci kilometresindeki Damlalı Boğazı'nda meydana gelen olayda sürücüsünün Antalya'dan Afyonkarahisar'a gittiği 42 AAG 308 plakalı yolcu otobüsünün motor bölümü bir anda alev aldı. Durumu fark eden şoför, otobüsü durdurup, içerideki 20 yolcuyu tahliye etti.

Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sararken, ihbar üzerine bölgeye Sandıklı ve Sinanpaşa'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

Yolcular, başka otobüsle Afyonkarahisar'a gönderildi.

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Seyir halindeki otobüs alev alev yandı!
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