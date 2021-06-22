Siirt’te meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramlı köyünde henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı. Kazada Siirt'in Eruh ilçesinde görevli polis memuru Mustafa Demircioğlu hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Eruh İlçe Emniyet amirliği kadrosunda görevli Polis memuru Mustafa Demircioğlu, Eruh ilçesine bağlı Bayramlı Köyü mevkinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Siirt Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Polis memuru Mustafa Demircioğlu için yarın saat:10:00'da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlenecek.