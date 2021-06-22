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Giriş Tarihi: 23.6.2021 00:04

’te meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti

DAVUT AĞAH DAVUT AĞAH
Siirt’te meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti

’in ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 polis memuru hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Bayramlı köyünde henüz sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 2 araç çarpıştı. Kazada 'in ilçesinde görevli polis memuru hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı.

TÖREN DÜZENLENECEK

Eruh İlçe Emniyet amirliği kadrosunda görevli Polis memuru Mustafa Demircioğlu, Eruh ilçesine bağlı Bayramlı Köyü mevkinde geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanmış, kaldırıldığı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, şehit oldu. Şehit Polis memuru Mustafa Demircioğlu için yarın saat:10:00'da İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlenecek.

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Siirt’te meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybetti
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