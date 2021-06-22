Sınavda başarı için okunacak dualar ve sureler: YKS sınavda başarı duası! Nihat Hatipoğlu sınav duası ve okunuşu nedir?

YKS olarak da bilinen 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu ayın sonunda yapılacak. Yüz binlerce öğrenci iyi bir üniversite hayali ile zorlu sorular karşısında ter dökecek. Öğrencilerin aileleri de çocuklarının başarısı için sınav salonlarının dışında bekleyecek. Veliler, sınavda başarı duası okuyarak çocuklarının iyi bir geleceğe sahip olmasını dileyecek. Bilindiği gibi, dualar dinimizde oldukça önemlidir ve sınavlar gibi kritik durumlarda sıklıkla okunur.
Sınava girmeden önce okunacak dualar ve sureler bulunmaktadır. Unutkanlığa karşı edilecek dua olduğu gibi sınavda başarı duası da vardır. SABAH Gazetesi yazarı Nihat Hatipoğlu, sınav duası ve okunuşu hakkında bilgiler verdi. İşte, sınavdan önce okunacak dualar ve LGS sınavda başarı duası
1 – Sınavda unutkanlığa karşı edilecek dua
Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.
2 – İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle.
3 – Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."LGS sınavı ne zaman, saat kaçta bitecek ve kaç dakika kaldı? 2021 LGS sınav süresi nedir ve saat kaçta bitecek?
4 – Sınav başlayınca da şu dua okunur:
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)
ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."
5 – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
"Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"
ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"LGS puan net hesaplama 2021 - LGS puan hesaplama nasıl yapılır, LGS'de 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu?
6 – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."
ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)
7 – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)
Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.
Ezberlemek İsteyenler İçin Diğer Sureler Şöyle;
Sınav öncesi okunacak dua
Ey Rabbim, göğsümü aç, genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimde bulunan düğümü çöz de sözümü anlasınlar. (Taha 25-28)
Sınav başlayınca okunacak dua
Ya Hayyu Ya Kayyum, bi rahmetike estagisü.
Anlamı: Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, senin rahmetine sığınıyorum.