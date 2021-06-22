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Giriş Tarihi: 22.6.2021 15:12

’de sokaklar denetlenip KADES uygulaması anlatıldı

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Şişli’de sokaklar denetlenip KADES uygulaması anlatıldı

’da koronavirüs tedbirleri kapsamında özel harekat polislerinin de katılımıyla asayiş denetimi gerçekleştirildi. Kadına şiddete karşı vatandaşlara KADES uygulaması broşürlerle anlatıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından özel harekat, narkotik, asayiş, trafik denetleme, yunus ve önleyici hizmetler ekiplerinden oluşan yaklaşık 90 personelin katılımıyla huzur ve güvenliği sağlamak için Okmeydanı'nda uygulama yapıldı.

Semtin 4 farklı girişinde kurulan denetim noktalarında şüpheli görülen araçlar durdurularak arandı, içerisinde bulunanların kimlikleri kontrol edildi.
İlçe Emniyet Müdürü Özay Kayhan'ın koordinasyonunda gerçekleşen denetimlerde ayrıca Kadın Acil Destek (KADES) uygulaması hakkında kadınlara bilgi verildi.

Öte yandan ilçedeki sokaklarda da çok sayıda ekip, yaya ve araçlara yönelik asayiş denetimini sürdürdü. Okmeydanı ara sokaklarında yapılan denetimlerde yapılan üst aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Şişli’de sokaklar denetlenip KADES uygulaması anlatıldı
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