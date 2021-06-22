Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere koronavirüs tedbirleri hakkında alınan kararları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasındaki en önemli detay ise hafta içi ve hafta sonu yasakları oluşturdu. Bilindiği üzere, hafta içi her akşam ve hafta sonu sadece pazar günü olmak üzere kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Bu son dakika gelişmesinin ardından sokağa çıkma yasağı bitti mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve ne zaman bitecek?
İşte, hafta içi ve hafta sonu yasağında son durum 2021
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.
Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:
- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.
- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.
Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Sonrasında sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.