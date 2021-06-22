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Giriş Tarihi: 22.6.2021 21:45 Son Güncelleme: 22.6.2021 21:45

kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi, yasak saatleri değişti mi?

Sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı bitti mi, yasak saatleri değişti mi?

kalktı mı sorusu, Kabine Toplantısı'nın ardından araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı kararlarını açıklarken hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı hakkında da bilgi verdi. Erdoğan, pazar yasakları bitti mi konusuna son noktayı koydu ve tarih verdi! Bu son dakika gelişmesinin ardından hafta içi ve hafta sonu yasakları ne zaman kalkacak konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, sokağa çıkma yasağı bitti mi? Hafta içi ve hafta sonu pazar günü yasakları ne zaman kalkacak? İşte, Kabine Toplantısı kararları ve sokağa çıkma yasağı kalktı mı konusuyla ilgili gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan, başta olmak üzere koronavirüs tedbirleri hakkında alınan kararları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasındaki en önemli detay ise hafta içi ve hafta sonu yasakları oluşturdu. Bilindiği üzere, hafta içi her akşam ve hafta sonu sadece pazar günü olmak üzere kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Bu son dakika gelişmesinin ardından sokağa çıkma yasağı bitti mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, PAZAR YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve ne zaman bitecek?

İşte, hafta içi ve hafta sonu yasağında son durum 2021

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN KALKACAK?

Başkan , Kabine Toplantısı'nın ardından 19.00'da kameralar karşısına geçti.

Erdoğan, Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili olarak şunları söyledi:

- 1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz.
- Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz.
- Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor.

- 1 Temmuz itibarıyla Kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor.
- Hedefimiz birkaç hafta içinde 18 yaş üzerindeki nüfusumuzun tamamına açmaktır.
- Alınan tüm bu kararlar 1 Temmuz itibariyle geçerli olacak.

HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU YASAK SAATLERİ NEDİR?

Kademeli normalleşme döneminin ikinci etabında; 1 Temmuz tarihine kadar Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 22.00-05.00 saatleri arasında; Pazar günleri ise Cumartesi günü saat 22.00'den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayacak ve Pazartesi günü saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Sonrasında sokağa çıkma yasağı kaldırılacak.

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