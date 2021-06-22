Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına geçti. Erdoğan, sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere koronavirüs tedbirleri hakkında alınan kararları açıkladı. Erdoğan'ın açıklamasındaki en önemli detay ise hafta içi ve hafta sonu yasakları oluşturdu. Bilindiği üzere, hafta içi her akşam ve hafta sonu sadece pazar günü olmak üzere kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Bu son dakika gelişmesinin ardından sokağa çıkma yasağı bitti mi konusuyla ilgili araştırmalar hız kazandı.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI, PAZAR YASAKLARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak, uzatıldı mı konusuna son noktayı koydu. Erdoğan, yasakların kalkacağı tarih olarak 1 Temmuz'u işaret ederken detayları da paylaştı. Peki, hafta içi ve hafta sonu pazar günü sokağa çıkma yasağı kalktı mı ve ne zaman bitecek?

İşte, hafta içi ve hafta sonu yasağında son durum 2021